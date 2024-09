Riva Ligure: una serata magica il 7 settembre, tra musica, danze e sapori locali nel suggestivo centro storico

Riva Ligure si prepara a vivere una serata indimenticabile sabato 7 settembre, grazie all'evento "Balfolk", organizzato con passione dall'Associazione Culturale "A Me Riva". Questo evento, che promette di essere un vero e proprio festa si svolgerà nel cuore del pittoresco centro storico di Riva Ligure e promette di creare un’atmosfera vivace e accogliente.

A partire dalle ore 21.00, gli ospiti potranno immergersi in una serata all'insegna del divertimento, della musica e del ballo. Il "Balfolk" è infatti un'occasione perfetta per lasciarsi trasportare dai ritmi coinvolgenti delle danze proposte dal DJ set di Max & Artefolk, coinvolgendo tutti, dai ballerini esperti ai principianti. Ma non è tutto: durante la serata sarà possibile gustare una selezione di prelibatezze culinarie, preparate con ingredienti freschi e locali, che delizieranno i palati di tutti i presenti.

L'evento è patrocinato dal Comune di Riva Ligure con ingresso gratuito, e si tratta anche dell’ultima opportunità per godere della splendida isola pedonale, che si estende lungo il suggestivo lungomare, un vero e proprio scenario da cartolina che renderà la serata ancora più magica.

Il "Balfolk" è un invito a ballare, socializzare e condividere momenti di felicità con amici e familiari, in un ambiente che celebra la cultura e la convivialità, attraverso un vero e proprio viaggio nei colori e nei suoni delle tradizioni.