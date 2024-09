L’applicazione attualmente utilizzata dal Comune di Sanremo per gli avvisi di protezione civile ha cambiato veste grafica e nome ed è diventata XMapp.

Consente di ricevere notifiche in caso di allerta meteo e altre informazioni di pubblica utilità. La nuova app va utilizzata in sostituzione della precedente (inforMAPP) non più attiva.

La nuova app da scaricare su smartphone e tablet è disponibile gratuitamente su Play Store e Apple Store.