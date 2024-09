Bordighera: da un condominio lanciato l'allarme “Moto e scooter fuori controllo in via Pelloux"

“Moto e scooter fuori controllo in via Pelloux a Bordighera”. Questo il tenore della telefonata di due nostri lettori, Stefano Masino e Carla Maria Amerio del condominio della via al civico 34.

“Tutti i giorni – proseguono – 4 o 5 motorini parcheggiati selvaggiamente davanti ai contatori gas e acqua del condominio ‘Giardino radioso’. Già la via è in una situazione problematica e non del tutto in sicurezza, essendo a doppio senso di marcia dalla Scuola Ruffini sino al civico 34, nonostante passi a malapena un'unica vettura per senso di marcia. Secondo noi andrebbe modificata a senso unico in salita dalla scuola sino alla via Romana. Anche perchè attualmente le vetture che salgono sino al civico 34 devono per ridiscendere procedere o in retromarcia oppure fare manovre pericolose davanti al nostro passo carraio. Si sono già verificati danni al nostro cancello automatico. Vi preghiamo di intervenire al fine di regolarizzare i parcheggi selvaggi e fuori stalli dei motorini e vespe”.