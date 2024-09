Sanremo: rifiuti abbandonati in uno svincolo dell’Aurelia bis, la segnalazione con foto di un lettore

"Ecco il bel biglietto da visita per accogliere i turisti e non nell'Aurelia bis direzione Sanremo, più precisamente nella prima piazzola prendendo la bis dalla rotonda adiacente il torrente Argentina. Basterebbe maggior controllo e una telecamera perché come è presente per la velocità con tanto di velox, non può rimanere impunito chi compie questi gesti. Pensare che in tutta la provincia di Imperia si è tanto proclamata la raccolta differenziata con sanzioni per i trasgressori e questo scempio ormai è lasciato così da giorni. Il mio lamento ovviamente non è rivolto alla società che gestisce l'Aurelia bis ma ai maleducati. Certamente dopo la rimozione spero vengano messe delle telecamere.





Lorenzo".