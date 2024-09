Sanremo: nuovo sistema energetico per Casa Serena. Fellegara "Importante qualsiasi investimento sulla struttura"

Si tratta di un intervento previsto dalla finanziaria del 2023, che è stato poi messo in opera e dovrebbe essere ormai non distante dalla conclusione.

"Qualsiasi investimento sulla struttura è importante - commenta il vicesindaco Fulvio Fellegara - perché bisogna fare il possibile per mantenerla e migliorarla. La linea di indirizzo è chiara e l'investimento recente fatto sul condizionamento è un'altra iniziativa in questo senso e proprio il fotovoltaico sarà utile in tal senso: dobbiamo ricordare che si tratta di una struttura antica, con grandi spazi, che richiede un dispendio energetico importante e questo migliorerà la compatibilità dei costi di gestione. Per noi è una struttura importante, su cui dobbiamo intervenire per mantenerla".