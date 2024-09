Ventimiglia, arte alla Fortezza dell'Annunziata: oltre 4mila visitatori alla mostra di Marcos Marin

A conclusione della mostra monumentale “L´Uomo e il Mare” al Museo Civico “Girolamo Rossi” di Ventimiglia, partita lo scorso 24 luglio, sabato 7 settembre, dalle 18,30 con l'aperitivo, 70 invitati speciali saranno ospiti al Dinner Gala in onore dell'artista scultore serigrafico brasiliano, che ha il suo quartier generale a Bevera da una decina di anni, Marcos Marin, rientrato dal Festival di Venezia dopo aver presentato l'opera di Maria Callas nel corso di una serata al Lido dedicata alla famosa cantante greca.

La terrazza panoramica della Fortezza dell'Annunziata sarà la location ideale per ospitare anche una preziosa asta privata durante la quale dieci importanti opere del maestro saranno “battute” a prezzi imbattibili. Ad onorare la serata, la presenza di illustri personaggi, tra i quali la nuova ambasciatrice italiana a Monaco Manuela Ruosi, il sindaco di Ventimiglia Flavio di Muro e l'assessore al Turismo Serena Calcopietro, selezionati giornalisti e molti collezionisti da tutto il mondo richiamati dalla popolarità di Marcos Marin, amico di SAS il Principe Alberto. La serata è offerta dall'industriale milanese, residente a Monaco, Riccardo De Caria che segue da sempre l'evoluzione dell'artista. La mostra al Museo di Ventimiglia si conclude con il numero altissimo di oltre 4.200 visitatori, per lo più francesi e monegaschi. L'organizzazione del galà è stata affidata alla Illy Masper Group di Sanremo, società esperta in grandi eventi internazionali.