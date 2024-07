"L'uomo e il mare", Ventimiglia ospita la mostra di Marcos Marín (Foto e video)

L'arte cinetica ottica di Marcos Marín sbarca al Museo Archeologico di Ventimiglia. E' stata inaugurata in serata la mostra personale dell'artista internazionale: “L'uomo e il mare”.

Un ampio percorso di sculture monumentali, dipinti, incisioni e tecniche miste collocate sulla terrazza e all'interno del Forte dell'Annunziata. "Il tema della mostra è il rapporto tra l'uomo e il mare" - fa sapere l'artista Marcos Marín - "Tanti i personaggi noti, come il principe di Monaco Alberto II, il pilota di Formula 1 Charles Leclerc, che non necessariamente di ispirazione dal mare ma che si comunicano con il mare in questo momento e in questo posto magico. Vi è una visione dalla mitologia alla realtà che mostra come il mare riesce ad ispirarci".

Il Forte dell'Annunziata, che ospita lo storico Museo Girolamo Rossi, diventa così il palcoscenico della fantastica installazione artistica di opere monumentali, proponendo una comunicazione, un intervento sull'orizzonte marino ridisegnato nelle linee cinetiche dell'artista fino al 30 agosto. "E' una mostra di livello, di qualità e di carattere internazionale" - afferma il sindaco Flavio Di Muro - "Siamo fieri di ospitare una mostra che riproduce personaggi legati al mare e tanti personaggi che hanno fatto la storia del mondo".

Una mostra di pittura, scultura monumentale, serigrafia multimedia ed ecologia per l'arte che è una vera e propria esperienza sensoriale. "Una mostra incantevole che mette in luce l'arte cinetica ottica proprio tipica di Marcos Marin in questa splendida location che è il Forte dell'Annunziata" - commenta l'assessore Serena Calcopietro - "E' incantevole e stupefacente lo stile con cui queste opere vengono proposte".

Marcos Marín è un artista dedito alle cause ambientali della Fundaçao Principe Albert II de Monaco nel mondo ma soprattutto in collaborazione con la filiale italiana, che quest'anno festeggia i suoi 15 anni di attività in Italia.