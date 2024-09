Torna la San Lorenzo Run: iscrizioni aperte, si corre il prossimo 8 settembre

Torna domenica 8 settembre l’appuntamento con la “San Lorenzo Run”, suggestiva urban trail a San Lorenzo al Mare, giunta alla sua seconda edizione. La gara, già entrata nel cuore dei podisti locali e non solo, ha uno sviluppo totale di 7 Km lungo le vie del borgo e sul lungomare. Il tracciato è adatto non solo per atleti esperti ma anche per famiglie e tutti coloro che vogliono trascorrere una mattinata all’insegna dello sport all’aria aperta.

Il via è previsto alle ore 8 dal porto Marina di San Lorenzo. Dopo il traguardo gli atleti potranno recuperare le forze con una colazione offerta dall’Hotel Riviera dei Fiori - Marina di San Lorenzo. Seguiranno le premiazioni.

Per iscriversi è possibile inviare una mail all’indirizzo ilgiardinodimagdala@gmail.com. Saranno poi allestiti anche due appositi desk per le iscrizioni sul posto: sabato 7 settembre presso Porta di Valle San Lorenzo IAT dalle 16 alle 20 e domenica mattina dalle 7 alle 7.30 in zona partenza alla Marina di San Lorenzo. L'iscrizione è stata fissata a 10 euro, di cui la metà sarà devoluta per i progetti di aiuto anziani e mamme, sul territorio, della fondazione benefica de La Stampa "Lo Specchio dei tempi".

L’organizzazione è a cura del Centro Integrato di Via “Il giardino di Magdala”, con la collaborazione tecnica dell’asd Atletico San Lorenzo e della Proloco di San Lorenzo. La gara ha anche ricevuto il patrocinio del Comune di San Lorenzo al Mare. Main Sponsor Hotel Riviera dei Fiori - Marina di San Lorenzo. Partner e sponsor: Diemme Fiori, Banca di Asti, Frantoio Ulivi di Liguria e Garuda Erboristeria (che ha offerto dei gadget per il pacco gara ed il primo premio donna).

Maggiori dettagli della gara verranno svelati giovedì 5 settembre, alle ore 11 presso la Porta di Valle, in occasione della presentazione ufficiale della Festa dello Sport di San Lorenzo al Mare.