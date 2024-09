Sanremo: cani non ammessi al cimitero, Fellegara "Nel prossimo regolamento, entreranno al guinzaglio e si potranno seppellire gli animali"

Ha suscitato interesse e molti commenti la notizia relativa ad un nostro lettore di 75 anni che non può andare a far visita alla tomba della moglie scomparsa perché, vivendo solo con un cane, non può portare la bestiola al cimitero monumentale della Foce, come prescrive il regolamento dello stesso.

In molti si sono interrogati sullo stesso, che all'articolo 41 vieta l’ingresso ai cani oltre ad altri diversi dinieghi. Forse si potrebbe cambiare il regolamento o forse applicare in alcuni casi un po’ di buon senso. Non sappiamo quanto siano vecchie le regole del camposanto ma, chiaramente i tempi sono cambiati e sono tanti ad avere un cane. Nel caso specifico del 75enne, tra l’altro, parliamo di una bestiola innocua e portata con tutte le accortezze del caso.

Sono diversi i nostri lettori che ci hanno scritto per intervenire in merito ed in relazione al fatto che il cimitero della Foce è purtroppo in buona parte ridotto in pessime condizioni, con lapidi danneggiate ovunque e tombe abbandonate da decenni. Per non parlare poi dei gabbiani che lordano ovunque e sono un pericolo per le stesse persone (con tanto di cartello!).

Effettivamente concordiamo con i nostri lettori che trovano assurdo che una persona anziana, spesso sola, non possa entrare con il suo ‘fido’ al guinzaglio, ovviamente con con i sacchetti per le eiezione e la bottiglia dell'acqua per pulire oltre alla museruola. C’è chi, infatti, con il cagnolino può entrare in chiesa, ma non può pregare sulla tomba dei propri congiunti.

C'è il capitolo 'maleducati', che purtroppo va analizzato e anche in questo caso molti lettori lo hanno affrontato. Effettivamente in tutti i cimiteri è vietato l'ingresso ai cani e la preoccupazione maggiore è quella relativa alle loro deiezioni e, ovviamente, alla maleducazione di alcuni che potrebbero lasciar lordare le tombe, senza intervenire per pulire.

Sul 'caso' abbiamo chiesto lumi al vice Sindaco di Sanremo, Fulvio Fellegara, che ha anche la delega in merito: “Dispiace molto per quanto accaduto perché condividiamo il sentimento di affetto nei confronti degli animali domestici. Il custode ha applicato correttamente il regolamento vigente che prevede, infatti, il divieto di entrare al cimitero con il proprio cane. Tuttavia si tratta di un regolamento la cui ultima modifica risale addirittura al 2004. E’ nostra intenzione, dopo il bando per la manutenzione dei cimiteri in scadenza a fine anno, rivedere tale regolamento con l’inserimento della sepoltura degli animali d’affezione nella tomba di famiglia o nel loculo del proprietario e la possibilità di entrare al cimitero con il proprio cane, purché tenuto al guinzaglio”.

Chissà che in futuro, ci auguriamo il più prossimo possibile, il comune non possa intervenire sul regolamento, consentendo di entrare con i cani all’interno del cimitero che, lo ricordiamo, avrebbe anche tanto bisogno di lavori.