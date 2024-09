Sanremo, lo sfogo di un lettore: "Silenzio assordante dai consiglieri di amministrazione"

Sono mesi ormai che la situazione è arrivata ad un punto di non ritorno e da parte del Sig. Presidente, non ho sentito nessuna parola in merito alla disastrosa situazione in cui versa il TPL nella provincia da lui amministrata.

Non sarebbe il caso di prendere atto dell'impossibilità di erogare le corse in orario e rimodulare il servizio sulla base dell'effettivo numero di mezzi ed autisti disponibili al momento? Che senso ha tenere in orario corse che ormai sono anni che non vengono effettuate, come ad esempio il servizio "Urbano" di Sanremo? Ovviamente questa deve essere una soluzione momentanea in attesa di una definitiva risoluzione dei problemi, ma almeno eviterebbe alle persone di aspettare inutilmente un autobus che ormai non passa più.