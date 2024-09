Sanremo: scontro tra due scooter nell'entroterra, due feriti trasportati in ospedale (Foto)

Scontro tra due scooter, oggi intorno a mezzogiorno sulle alture di Sanremo in strada Gozo Inferiore, guidati da un minore e da un adulto. Ad avere la peggio il giovane che è stato soccorso dalla Croce Rosa e portato in ospedale in codice giallo. Sul posto la volante della Polizia Locale che ha proceduto all'accertamento della dinamica. Sembra che i due mezzi, che provenivano da due sensi opposti di marcia, si siano scontrati, forse a causa di un inizio di svolta a sinistra azzardata di uno dei due veicoli.