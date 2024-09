CNA Imperia e il Piano Transizione 5.0: una grande opportunità per le PMI locali nell'autoproduzione energetica

In un contesto globale sempre più segnato da sfide energetiche pressanti, la CNA Imperia si pone come un alleato strategico per le piccole e medie imprese (PMI) del nostro territorio. Il recente Decreto Legge 19/2024, noto come Piano Transizione 5.0, rappresenta una svolta decisiva, offrendo nuove agevolazioni fiscali che favoriranno l'autoproduzione energetica e il risparmio di risorse per le PMI locali.

Un impegno costante per la sostenibilità

"CNA Imperia, fin dai primi segnali della crisi energetica, si è impegnata a promuovere soluzioni che rafforzino il nostro sistema economico locale," afferma Luciano Vazzano, segretario di CNA Imperia. "L'autoproduzione energetica è stata identificata come una strategia vincente per le nostre PMI, non solo per ridurre i costi operativi, ma anche per contribuire agli obiettivi ambientali dell'Unione Europea."

Dettagli del Piano Transizione 5.0

Il Piano Transizione 5.0, con un fondo complessivo di 63 miliardi di euro, prevede un credito d'imposta fino al 45% per gli investimenti in beni materiali e immateriali avanzati, capaci di ridurre i consumi energetici del 3% per le strutture produttive o del 5% per i processi produttivi. Particolare attenzione è riservata ai progetti di autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e alla formazione del personale in competenze digitali ed energetiche. Per usufruire di questi incentivi, le imprese dovranno presentare una domanda dettagliata tramite la piattaforma gestita dal GSE, specificando il progetto di innovazione e le previste riduzioni dei consumi energetici. Il sistema di "prenotazione" del credito d'imposta garantirà un'allocazione efficiente delle risorse, privilegiando i progetti più promettenti.

Il ruolo strategico delle PMI nel nostro territorio

Le PMI della provincia di Imperia, grazie alla loro capillare presenza e alla disponibilità di spazi idonei per impianti fotovoltaici, possono svolgere un ruolo chiave nell'aumentare la capacità installata di energie rinnovabili. CNA si è impegnata affinché il governo italiano riconoscesse e supportasse questo potenziale, integrando misure specifiche nel PNRR e nella missione REPowerEU

Prospettive future e sostegno di CNA Imperia

La CNA Imperia continuerà a sostenere artigiani e PMI locali in questo percorso, offrendo consulenza per l'accesso alle agevolazioni e per l'implementazione dei progetti di transizione energetica. È già stato pianificato un incontro con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy per definire ulteriormente le misure operative e garantire che anche le imprese più piccole possano beneficiare appieno delle opportunità offerte dal Piano Transizione 5.0.

Conclusione

Il Piano Transizione 5.0 offre alle imprese della provincia di Imperia un'occasione unica per innovare, ridurre i costi energetici e contribuire alla tutela dell'ambiente. "CNA Imperia, con il suo impegno e la sua esperienza, rimane un partner affidabile e proattivo, pronto a guidare le PMI verso un futuro più sostenibile e tecnologicamente avanzato," conclude Luciano Vazzano. Le imprese interessate sono invitate a contattare la CNA Imperia per ricevere tutte le informazioni necessarie e il supporto per accedere ai benefici di questo importante piano.

Per ulteriori informazioni, contattare l'Ufficio Credito e Bandi al numero 0184 500309 o via email a credito@im.cna.it.