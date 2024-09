‘La Bambina che danza con le api’: Alessandra Canale sarà la madrina dell'associazione documentaristica

Alessandra Canale è la madrina dell'associazione documentaristica ODV ‘La Bambina che danza con le api’ che si propone di sensibilizzare il pubblico sui cambiamenti climatici e le disuguaglianze sociali nel mondo, attraverso lo sguardo di giovani protagoniste e con alcune bambine che agiscono come piccole intervistatrici.

Il primo documentario, in onda da gennaio su Prime TV e con la speranza di essere presentato anche a "Kilimangiaro" e rappresenta solo l'inizio. Le bambine viaggeranno per il mondo per intervistare persone e osservare situazioni in cui il cambiamento climatico mette spesso a dura prova la sopravvivenza umana.

Il tema centrale di ogni documentario sarà rappresentato dalle api, un indicatore chiave dell'inquinamento e delle difficoltà di sopravvivenza in un mondo in cambiamento. Le api, che in molte parti del mondo affrontano crescenti difficoltà, sono al centro dell'impegno di molti paesi per garantirne la sopravvivenza.

Alessandra Canale, che ha ottenuto un lungo e continuo successo in Rai come presentatrice e attrice, rappresenterà l'associazione ogni volta che sarà possibile. Attraverso il suo impegno, le bambine cercheranno di far comprendere l'importanza di agire rapidamente e responsabilmente per il futuro delle prossime generazioni.

Il secondo documentario porterà le bambine in luoghi emblematici come ‘Nemo's Garden’ (le coltivazioni subacquee di Noli), Parigi, il Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite a New York, Ravenna, il Kenya e la Groenlandia.

Nella foto, insieme ad Alessandra Canale, compaiono Angelo Bassi, Gisella Merello, Emanuela Rebaudengo e i bambini di Seborga, tra cui Nicole Gorni, una delle protagoniste dei documentari.