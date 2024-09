Sanremo: progetto di restyling a Poggio, primo incontro dell'Amministrazione con i residenti (Foto e Video)

Primo approccio dell’Amministrazione comunale con i residenti della frazione di Poggio a Sanremo, in relazione all’importante progetto di qualificazione di piazza della Libertà.

L’Assessore Enza Dedali e il Consigliere Luca Marvaldi hanno colloquiato giovedì scorso con i residenti, per raccogliere i suggerimenti e per spiegare ai residenti un progetto che, oltre a riqualificare interamente l’area, diventerebbe un ulteriore luogo simbolo della Milano-Sanremo, la classicissima di primavera, conosciutissima in tutto il mondo.

L’intera area, che ora è occupata da non più di una decina di auto, diventerebbe interamente pedonale, con verde e luoghi comuni che potranno essere fruite tutto l’anno. “Teniamo a confrontarci con i residenti – ha detto l’Assessore Dedali – e vogliamo capire le eventuali loro proposte”. L’amministrazione ha sottolineato ai residenti che, chi ha un garage, cantina o altro, potranno regolarmente accedere dopo la realizzazione dell’intervento.

Il progetto, presentato un anno fa, diventerà il simbolo della corsa in linea più importante del mondo: “Oltre a realizzare una scultura oggetto di un concorso dell’istituto delle belle arti di Sanremo – ha detto l’Assessore Massimo Donzella - verrà realizzata una piazza con verde, pavimentazione e panchine con la possibilità delle attività commerciali per uno spazio pubblico attrattivo”.

L’intervento riqualificherà la zona, dando valore agli immobili. Da evidenziare che, pur perdendo alcuni posti, quattro anni fa in sostituzione del campo sportivo distante pochi metri è stato realizzato un parcheggio da circa 70/80 stalli. Inoltre qualche altro parcheggio potrebbe essere ricavato dove c’erano una volta i cassonetti e se ne sta parlando. Saranno realizzati, soprattutto, un posto o due per i disabili.

Come si vede dai rendering la gara ciclistica sarà ampiamente protagonista della nuova estetica della piazza. Uno spazio che alternerà il verde alle strutture che ospiteranno le attività già esistenti in zona. Prevista anche una serie di opere stilizzate in rappresentanza dello sport che ha portato Poggio all’attenzione delle cronache sportive su scala internazionale.

L’intervento di Poggio, dal costo di 300mila euro, è interamente finanziato dalla Regione nell’ambito del recupero funzionale ed estetico della piazza che ha vinto il bando del ‘Programma Regionale di Rigenerazione Urbana’. I lavori potrebbero partire in autunno.