Turismo: a giugno occupazione alberghiera stabile rispetto al 2023, i dati della provincia di Imperia

Dopo una prima metà dell'anno in cui il turismo locale era stato costantemente in crescita e le presenze degli alberghi avevano registrato generalmente un'impennata, a giugno i dati sono tornati conformi ai dati del 2023, con variazioni generalmente ridotte sia negli arrivi che nelle presenze: quello che risulta più significativo è l'aumentare della forbice tra i turisti italiani e quelli stranieri che raggiungono le strutture alberghiere della provincia.

In tutta la provincia si è passati da 110.625 arrivi nel 2023 a 108.099; le presenze invece calano 379.761 a 368.846. In entrambi i casi si registra una diminuzione circa del 2,5%.

Sanremo è la città della provincia dove la variazione di arrivi risulta praticamente invariata, con un miglioramento dello 0,88%; più significativo l'aumento delle presenze, che sale del 7%. Un dato che indica come chi arriva in vacanza in città pernotta per un tempo più lungo (doto molto probabilmente legato al fatto che ad aumentare sono le presenze di stranieri, cresciute quasi del 16%, rispetto agli italiani in calo del 19).