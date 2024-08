Sanremo: non solo corse che saltano, Confesercenti lancia l'allarme per il degrado delle pensiline (Foto)

Il direttivo sanremese di Confesercenti prosegue la campagna di attenzione verso il sistema del trasporto pubblico, in particolare sulla situazione delle pensiline adibite a fermate dei bus.

“La situazione è intollerabile – scrive il direttivo - con uno stato di manutenzione delle strutture di vero degrado, prive delle informazioni necessarie. Si rileva sporcizia, macchie, graffiti e manifesti abusivi su strutture ormai vecchie ed in stato di abbandono, ove esistono ancora. Questa situazione è presente anche nelle vie centrali, con le fermate più frequentate da turisti e studenti, oltre da i pendolari che devono raggiungere le frazioni o le città limitrofe”.

Confesercenti ha inviato una segnalazione al nuovo Sindaco, sperando che con il cambio di gestione, ci possa essere più attenzione verso il settore dell'arredo urbano, con un rinnovo totale delle vecchie strutture ed interventi di miglioramento tecnologico. L'intervento di Confesercenti non si è limitato solo sul bisogno di ‘ripulire’ la rete delle fermate ma, non avendo ricevuto alcun cenno di risposta dalla Provincia, anche sulla necessità di un riordino delle pensiline in relazione alle informazioni toponomastiche e turistiche, oggi la maggior parte prive delle indicazioni di base, creando così possibile confusione ai turisti e alle persone non del luogo.

“Abbiamo sottolineato la giusta attenzione – termina Confesercenti - che deve essere rivolta anche per le persone con disabilità, promuovendo l'atteggiamento di non preclusione all'uso del trasporto pubblico. Abbiamo suggerito di prendere spunto dal bel lavoro che ha svolto la città di Ventimiglia, dove sono già intervenuti con installazione di foto della città alle fermate dei bus, a totale carico della ditta di pubblicità che gestisce le pensiline. Ogni anno il Comune di Sanremo dovrebbe dedicare per l'arredo urbano, la quota riparto del 40% della tassa di soggiorno, che su un periodo di tre anni ammonta a circa un milione di euro”.