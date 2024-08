Sanremo: miasmi dai rifiuti di un condominio di via Vallarino, la protesta dei residenti (Foto)

Questa volta, in tema di rifiuti, non parliamo di una discarica vera e propria ma il problema per molti residenti della zona esiste ed i miasmi, soprattutto in estate, creano non pochi inconvenienti a chi vive attorno ad una strana ‘gabbia’, dove è contenuta l’immondizia di un condominio.

Stiamo parlando di via Vallarino, piccola stradina in zona Foce a ridosso di strada Solaro. Una via privata che, da tanti anni è anche al centro delle attenzioni per una zona dove l’asfalto sta franando e dove c’è un grave rischio per chi transita. Un caso che ha messo in ballo anche il Comune che, però, poco può fare proprio perché è privata.

Ma, in questo caso, parliamo esclusivamente del caso di una ‘gabbia’ allestita dal complesso ‘Solaro’ sul proprio terreno e, al cui interno, sono presenti i classici bidoni predisposti da Amaie Energia, per il conferimento con il sistema del ‘porta a porta’. Bidoni per la carta e per l’organico che dovrebbero (il condizionale è d’obbligo) i sacchetti dei condomini. Oltre ai bidoni c’è però una gabbia, ovviamente chiusa con tanto di lucchetto che dovrebbe essere a disposizione dei residenti.

Ma, una volta che i bidoni vengono riempiti, chi conferisce lascia i sacchetti attorno ed all’aria aperta. Finchè si tratta di carta (almeno se lasciata pulita) problemi grossi non se ne registrano ma, quando viene lasciato l’organico ecco che i miasmi vengono sentiti da tutto il vicinato. In estate, poi, si amplificano ulteriormente.

Rimane da capire il motivo dell’installazione della gabbia, mai vista in altre situazioni e come avviene il ritiro da parte di Amaie Energia. Rimane comunque il fatto che gli odori sono a tratti insopportabili e che il vicinato chiede un intervento delle autorità competenti.