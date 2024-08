Sanremo: dopo Tommasini all'Amaie pronta la selezione per il nuovo Cda della Fondazione Sinfonica

E’ di lunedì la notizia relativa alla nomina di Sergio Tommasini in qualità di Amministratore unico di Amaie e la sua futura nomina come presidente di Amaie Energia ed ora prende corpo anche la selezione del comune per il nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo, rimasto in regime di proroga.

Alla guida della fondazione c’è sempre Filippo Biolè mentre, lo ricordiamo, si era dimessa Enza Dedali (vice presidente), vista la designazione in qualità di Assessore alla Cultura. Poco dopo le elezioni si era dimesso l’altro componente del Cda, Federico Carion.

Dal Comune è stata così indetta, nelle ultime ore, la selezione pubblica per l’individuazione dei candidati da nominare negli organi della Fondazione Orchestra Sinfonica. Saranno nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione ed il revisore unico della Fondazione. Sembra che l’orientamento del Sindaco Mager sia quello di confermare l’attuale presidente Biolè anche se, lo ricordiamo, chiunque può presentare la manifestazione di interesse. Alla fine, essendo la nomina fiduciaria, l’ultima parola spetta al primo cittadino.

In attesa della presentazione delle manifestazioni di interesse, al momento non si conoscono i ‘papabili’ per le cariche previste ma, le classiche voci di corridoio indicano come uno di questi dovrebbe essere in quota Pd e gli altri tra Sanremo al Centro e Anima. I componenti del Cda non percepiscono alcuna remunerazione mentre, per il revisore dei conti, sono previsti 6.000 euro annui.