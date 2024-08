Camporosso: 'Bullismo e cyberbullismo', un corso sociale organizzato dall'associazione Aceb

L'associazione Aceb di Camporosso ha organizzato un corso sociale dal titolo ‘Bullismo e Cyberbullismo. Quando la violenza incontra l’omofobia’.

L’evento, patrocinato dal Comune di Camporosso in collaborazione con i servizi sociali, si terrà venerdì 6 settembre alle 20 al centro polivalente ‘Giovanni Falcone’.

In un mondo sempre più digitalizzato e connesso, è fondamentale affrontare con serenità e consapevolezza temi delicati come il bullismo e il cyberbullismo, che colpiscono un numero crescente di giovani e non solo. Ben lontano dall'essere un fenomeno isolato, queste forme di violenza possono avere ripercussioni devastanti sulla vita delle persone, portando a situazioni di isolamento, ansia e depressione. È per questo che è ora più che mai essenziale promuovere una cultura dell’inclusione e del rispetto, contrastando ogni forma di discriminazione, in particolare l’omofobia, che continua a essere un grave problema nella nostra società.

Durante il corso si avrà l'opportunità di approfondire che cos'è il bullismo e il cyberbullismo, esplorando le loro conseguenze e analizzando strategie pratiche per prevenirli. Attraverso esempi concreti e discussioni aperte si potranno comprendere le problematiche nel loro insieme. Discutere sull'omofobia, comprendendo le sue radici e le implicazioni sociali che produce. Si parlerà dell'importanza di costruire una società più inclusiva, dove ogni persona possa sentirsi al sicuro, rispettata e valorizzata nella propria individualità.

Ci si confronterà con esperti del settore, ascoltando testimonianze emotivamente toccanti di chi ha vissuto queste esperienze in prima persona. I racconti aiuteranno a sensibilizzare le persone ulteriormente e a fornire strumenti utili per affrontare le tematiche del bullismo e dell'omofobia in maniera efficace.