Sanremo: ambulanti indisciplinati nella raccolta della plastica, da sabato i controlli degli ispettori ambientali

Scatteranno sabato prossimo i controlli degli ispettori ambientali del Comune di Sanremo, nei confronti degli ambulanti del mercato matuziano, a seguito dell’intervento del Consigliere Umberto Bellini che, nei giorni scorsi, aveva notato come i commercianti di piazza Eroi lasciassero la plastica sul selciato dopo le vendite, costringendo le spazzatrici alla raccolta e al conferimento nell’indifferenziata.

Uno dei tanti problemi legati alla raccolta dei rifiuti che, purtroppo, non vede decollare la percentuale di differenziata, ormai stazionaria attorno al 60% da quando è partito il tanto discusso sistema del ‘porta a porta’. Cosa sta accadendo? In pratica, una alta percentuale degli ambulanti non va a ritirare i sacchetti arancioni, a loro dedicati che servono proprio alla raccolta della plastica.

Si tratta di sacchetti nominali per ogni singolo banco, che devono radunare tutto quel packaging di plastica che, altrimenti, non potrebbe essere conferito regolarmente. Più volte la direzione del mercato ha inviato circolari per chiedere agli ambulanti di ritirare i sacchetti ma, in molti stanno facendo ‘spallucce’ da tempo, creando non pochi problemi alla raccolta della differenziata.

Dopo i molti avvisi ora, anche su input del Consigliere comunale Bellini, la direzione del mercato passa al contrattacco e, da sabato prossimo gli ispettori ambientali faranno opera di sensibilizzazione nei confronti degli ambulanti. Gireranno banco per banco per sensibilizzare gli ambulanti, affinchè ritirino i sacchi e conferiscano correttamente. Se questo non avverrà scatteranno le sanzioni, visto che tutti devono dare il proprio contributo civico, affinchè la raccolta dei rifiuti avvenga regolarmente.