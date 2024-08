Ventimiglia, comunicazioni istituzionali e promozione di eventi: in città spuntano pannelli luminosi (Foto)

Pannelli luminosi spuntano a Ventimiglia. Sono stati installati ieri in vari punti della città e verranno utilizzati dal Comune per comunicazioni istituzionali e per la promozioni di eventi.

Il primo è stato collocato proprio nei pressi del Comune vicino all'incrocio tra via Roma e via della Repubblica. "Sono stati installati i pannelli luminosi promozionali previsti dall’offerta migliorativa della ditta Colombo" - fa sapere il sindaco Flavio Di Muro.

"Verranno utilizzati per comunicazioni istituzionali, messaggi di allerta meteo e promozione degli eventi" - svela il primo cittadino.