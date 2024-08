Sanremo: sicurezza in caso di alluvioni, tre mesi di lavori alla foce del torrente San Romolo (Foto)

A distanza di oltre 20 anni dall’ultima alluvione, il Comune di Sanremo mette nuovamente mano al torrente San Romolo per evitare ulteriori problemi, in caso di alluvioni o forti precipitazioni.

Il torrente, che si inserisce sotto terra nella zona di via Pietro Agosti e che è stato oggetto di lavori importanti con lo ‘scolmatore’ che ha portato alla biforcazione tra la foce storica nella zona di giardini Vittorio Veneto e quella ‘nuova’ in Pian di Nave. Un lavoro deciso dopo le due alluvioni, del 1998 e del 2000, che hanno portato gravissimi danni in diverse zone del centro città.

Vista la situazione (nelle foto) che si è venuta a creare alla foce del torrente nella zona di giardini Vittorio Veneto, l’Amministrazione comunale matuziana ha approvato il progetto esecutivo del Lotto 1 per gli interventi nel tratto tombinato, per il ripristino della platea di fondo danneggiata e per la rimozione di gravi ostruzioni delle sezioni di deflusso.

Contestualmente, per ora solo in linea tecnica, è stato anche approvato il progetto esecutivo del Lotto 2 per gli stessi interventi. I progetti prevedono un intervento di manutenzione straordinaria, che vedrà l’asportazione del materiale depositatosi nel tratto terminale.

I lavori vedranno l’accesso degli operai e dei tecnici da valle, per esigenze connesse alla sicurezza e per avere meno esposizione degli stessi nella zona pericolosa. La durata dei lavori è fissata in tre mesi ed il costo si aggira attorno ai 720mila euro.