Sanremo, divieto di balneazione tra la Foce Levante e i Bagni Matuzia a causa di contaminazione delle acque

Il sindaco di Sanremo ha emesso un'ordinanza di divieto temporaneo di balneazione lungo il tratto di litorale compreso tra la spiaggia libera attrezzata "Foce Levante" e lo stabilimento balneare "Bagni Matuzia". La decisione è stata presa a seguito dei risultati sfavorevoli delle analisi dell'ARPAL, che hanno rilevato livelli di contaminazione superiori ai limiti consentiti, con valori di Escherichia coli pari a 10 MPN/100ml (ben al di sotto del limite) e Enterococchi intestinali a 320 MPN/100ml (superiore al limite di 200 MPN/100ml).

L'ordinanza, firmata dal Sindaco Alessandro Mager, prevede "l'immediata esposizione di cartelli di divieto nelle aree interessate e l'issamento della bandiera rossa presso le strutture balneari coinvolte. La violazione dell'ordinanza comporterà sanzioni ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale".

Il divieto resterà in vigore fino a quando le analisi non confermeranno il ripristino delle condizioni di sicurezza per la balneazione.