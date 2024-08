Riva Ligure fa il bis, dopo Sangiuliano ecco il ministro Valditara: sarà presente alla festa della Lega

Dopo Sangiuliano, ecco Valditara. Il comune di Riva Ligure fa il bis. In occasione della festa della Lega di Imperia, il paese alle porte di Sanremo accoglierà il ministro dell'Istruzione, ospite d'onore della serata. Per la prima volta nella storia di Riva Ligure, il comune ospiterà due ministri in poche settimane: un evento senza precedenti.

"La segreteria provinciale ha deciso di organizzare la festa a Riva Ligure, con il ministro Valditara come ospite d'onore, e per noi questo è un grande risultato," spiega il vicesindaco Francesco Benza. "Come amministratore comunale, sono particolarmente orgoglioso che sia stato scelto il nostro comune per la festa e per la presenza del ministro Valditara".

La serata si terrà venerdì 6 settembre a partire dalle 20 in piazza Matteotti. Come detto, l'ospite d'onore è il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara. Nel corso dell'evento interverranno Edoardo Rixi, viceministro al Mit, ed Alessandro Piana, presidente facente funzioni della Regione Liguria.