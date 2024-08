Teatro, poesia e fotografia: "Pescatori di Sogni di-Versi" va in scena a Vallecrosia Alta (Foto)

Uno spettacolo teatrale itinerante tra poesia e fotografia andrà in scena lungo i carugi di Vallecrosia Alta domenica prossima, il 1° settembre, alle 18.

Lo spettacolo, che è liberamente tratto da “La Poesia dell’Istante” di Chiara Torredoro e Fabio Acquista, durerà un'ora e 15 minuti circa e partirà in piazza del Popolo. "Dopo il successo dell’anno scorso a Vallebona, arriva anche nel meraviglioso borgo di Vallecrosia Alta 'Pescatori di Sogni di-Versi', un originale spettacolo teatrale itinerante tra emozionanti versi poetici ed evocative immagini fotografiche, nato per suggerire domande sull’affascinante e complesso 'Gioco della Vita'" - fa sapere Silvia Villa, regista e attrice, che ha curato l'ideazione, la regia e la drammaturgia dello spettacolo - "Un onirico viaggio dentro l’uomo e le sue molteplici possibilità di 'abitare il mondo', in compagnia di Sibille incantatrici, inesperti giocolieri e creature 'sospese' alla ricerca di 'Sè', che a tratti interagiranno direttamente con il pubblico, rendendolo parte integrante dello spettacolo. Si navigherà verso le insondabili terre dell’animo umano tra teatro, poesia e fotografia, nei luoghi più suggestivi del centro storico di Vallecrosia Alta. L'ingresso è libero ma la prenotazione è obbligatoria contattando il 347 5446651 o scrivendo a villa.silviannamaria@gmail.com".

L'evento, che ha il patrocinio del Comune, vedrà l'esibizione di Erika Rotondaro, Francesca Nardotto, Gilles Breton, Luciano De Stefanis, Marina Pratelli, Marta Laveneziana, Matteo Cassini e Silvia Villa con la partecipazione di Elena Triveri e Ingrid Marchot.