Teatro, poesia e fotografia: in tanti a Vallecrosia Alta per "Pescatori di Sogni di-Versi" (Foto)

Un originale viaggio dentro e fuori l’animo umano tra teatro, poesia e fotografia è andato in scena, domenica scorsa, a Vallecrosia Alta. Lo spettacolo teatrale itinerante "Pescatori di Sogni di-Versi", liberamente tratto dal libro “La Poesia dell’istante” di Chiara Torredoro e Fabio Acquista, ha attirato tantissime persone nel borgo antico della città della famiglia curiose di vedere l'esibizione di Erika Rotondaro, Francesca Nardotto, Gilles Breton, Luciano De Stefanis, Marina Pratelli, Marta Laveneziana, Matteo Cassini, Silvia Villa, Elena Triveri e Dorina Vidale.

Molto soddisfatti l’ideatrice Silvia Villa, che ha curato anche regia e drammaturgia, e l’Amministrazione comunale di Vallecrosia che ha visto il borgo gioiosamente animato dal numeroso pubblico che ha seguito con attenta partecipazione le otto postazione teatrali in paese a cui hanno dato vita i bravi attori. "La compagnia ringrazia per il rinnovato sostegno il comune di Vallecrosia, i suoi ospitali abitanti e l’Osteria dei Matt, che per l’occasione ha creato un gustoso e conviviale AperiTeatro" - dice Silvia Villa, regista e attrice, che ha curato l'ideazione, la regia e la drammaturgia dello spettacolo.

L'evento aveva il patrocinio del Comune. "Il nostro borgo antico è stato valorizzato tutta estate con importanti eventi teatrali e culturali grazie all’impegno dei nostri assessori alla Cultura e del Borgo" - dichiara il sindaco Armando Biasi presente all'evento insieme al vicesindaco Marilena Piardi, l'assessore Patrizia Biancheri e ai consiglieri comunali Enrico Amalberti e Denis Perrone - "Credo sia fondamentale puntare alla qualità per valorizzare gli importanti scorci del nostro splendido borgo medioevale. Vallecrosia cresce e si dimostra un importante tappa turistica".