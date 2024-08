Sanremo: clochard sorpreso a girovagare in corso Garibaldi, allontanato dalla Polizia

Un nuovo capitolo della vicenda clochard a Sanremo: dopo il caso di due giorni fa in Piazza Colombo, questa volta gli agenti della Polizia locale di Sanremo hanno identificato lungo Corso Garibaldi un uomo già noto alle forze dell'ordine, che circa un anno fa era stato allontanato dalla città.

Il clochard è però nuovamente tornato in città, nella via in cui era stato solito girovagare anche in passato, dove le forze dell'ordine, impegnate nelle operazioni di controllo della viabilità e di sanzione nei confronti dei "parcheggi creativi", lo hanno nuovamene identificato e allontanato.