Sanremo: venerdì prossimo all'Ariston l'omaggio a Domenico Modugno con l'Orchestra Sinfonica

Appuntamento di prestigio, quello di venerdì prossimo al Teatro Ariston di Sanremo con la Sinfonica. Sarà un viaggio per l'Italia che lo porterà dal Teatro Ariston a Polignano a Mare nella prima settimana di settembre con la musica di Domenico Modugno.

Alla direzione il M° Giancarlo De Lorenzo mentre voce e interprete sarà Peppe Voltarelli. Domenico Modugno trionfò al Festival per quattro edizioni, nel 1958, 1959, 1962 e 1966. La kermesse canora sanremese allora non si svolgeva al Teatro Ariston. Si dovette aspettare il 1977 (e l'inagibilità del Salone delle feste del Casinò) per trovare all'Ariston la grande casa del Festival consacrando, anno dopo anno, il teatro fondato da Aristide Vacchino come tempio assoluto della musica italiana e il Festival uno degli eventi musicali più famosi del mondo.

All'edizione del 1977, condotta da Mike Bongiorno e trasmessa in TV per la prima volta a colori, partecipò come super ospite anche Domenico Modugno. Da allora, sono stati in tantissimi gli artisti che, dal palco dell'Ariston, hanno voluto rendere omaggio al grande cantautore nato a Polignano a Mare. Tra i più emozionanti quello di Ermal Meta che nel 2017 vinse la serata cover interpretando ‘Amara terra mia’, si classificò terzo al Festival con ‘Vietato morire’ e, da Sanremo, vide ‘volare’ la sua carriera nel mondo della musica.

Venerdì alle 21.30, il Teatro Ariston ospiterà un nuovo omaggio a Domenico Modugno, quello dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Giancarlo De Lorenzo. Dodici brani interpretati da Peppe Voltarelli, cantautore e vincitore di tre Targhe Tenco.

Nell'estate del trentennale della sua scomparsa, la Fondazione Sinfonica renderà omaggio al cantautore che cambiò la musica italiana. Da qui l'idea di dedicare a Modugno la rassegna ‘Musica nei borghi’. Ma non solo. Venerdì dall’Ariston partirà il tour che toccherà cinque regioni fino ad arrivare in Puglia dove, a Polignano a Mare, l’orchestra e Peppe Voltarelli si esibiranno sulla piazza intitolata al grande artista.

Il Sindaco, Alessandro Mager, ha così commentato: “E’ un appuntamento importante – ha detto – per non dimenticare uno straordinario interprete che ha portato Sanremo nel mondo con la sua ‘Nel blu dipinto di blu’. Sono davvero felice per la collaborazione con Polignano a Mare e sono dispiaciuto solo per non essere presente alla tre giorni nel piccolo centro pugliese. Mi sostituirà perfettamente l’Assessore Dedali e, sono certo che ci sarà una ulteriore occasione il prossimo anno ma colgo l’occasione per invitare a Sanremo il collega di Polignano”.

Il M° Giancarlo de Lorenzo racconta: "Invito tutti a partecipare venerdì a concerto-show che vuole rendere omaggio al grande cantautore scomparso ma anche ripercorrere e riscoprire il suo repertorio. Modugno è stato il cantante italiano più noi all'estero con oltre 60 milioni di dischi venduti e il suo ‘Nel Blu dipinto di Blu’ e ancora oggi un brano cantato in tutto il mondo, adattato e tradotto dal finlandese al cinese. La sua musica è universale, per questo è una serata adatta a tutti. Abbiamo portato in giro per la Liguria per diverse serate questo concerto ma venerdì, essere sul palco dell'Ariston, renderà tutto ancora più emozionante".

Il Sindaco di Polignano, Vito Carrieri, ha così commentato questa importante iniziativa: “In pochi mesi le due città stanno costruendo un patto di persone, che vuole consolidare un progetto musicale importante. Lavoreremo per rinforzare un rapporto che è nato negli anni ’50 tra Sanremo e la mia città. Quella di Polignano sarà una tre giorni importantissima che vedrà, il primo giorno una serie di cantanti e cantautori pensando al rapporto che ha avuto Modugno con Polignano. La sera dopo avremo Davide Mancini e una serie di cantanti pugliesi e, infine, la terza sera sarà la volta di Peppe Voltarelli e la Sinfonica di Sanremo. Spero che sia solo l’inizio di una splendida collaborazione”.

Sul palco Peppe Voltarelli, un artista straordinario capace di instaurare con il pubblico, oltre che con l'orchestra, un feeling immediato e che a proposito del concerto e del suo legame con Modugno racconta: "Si tratta di un omaggio a una grande voce del novecento e a un uomo che ha raccontato un Sud autentico, pieno di speranza, positivo e senza barriere. Per me è stato un riunificatore della poetica del sud degli anni '60. Cantava in dialetto pugliese, napoletano, calabrese. L'ho scoperto anno dopo anno, andando a fondo nella rìlettura dei suoi brani. Una ricerca che ha toccato l'aspetto artistico, tecnico, metodologico. Senza copiarlo o imitarlo, nelle mie esibizioni cerco di rendere evidente la sua contemporaneità. La sua voce è viva, attuale, fresca, di qualità e carica di energia. Modugno è diventato un'icona dell'italianità del mondo. Per lui la musica era condivisione. Quando sono all'estero basta cantare un brano di Modugno e si crea subito empatia con la platea. Ammiro come sia riuscito a raccontare un'Italia che rinasceva - quella degli anni anni '60 -senza dimenticare le sue radici, il mare, le leggende popolari, i dialetti. Per me è il cantastorie del mediterraneo. Mi affascina la semplicità, l'immediatezza con la quale arrivava al pubblico anche solo con voce e chitarra".

La serata di venerdì è organizzata in collaborazione con il Club Tenco. Il programma prevede:

• Amara terra mia

• Lazzarella

• O ccafè

• Lu pisci spada

• Tu si na cosa grande

• Vecchio frack

• L'avventura

• La donna rìccia

• Nel blu dipinto di blu

• Musetto

• Dio come ti amo

• Cantare (brano di Peppe Voltarelli dedicato a Modugno)