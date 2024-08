Sanremo: nordafricana ruba vestiti da un negozio del centro, una 16enne "Perchè esistono casi di questo genere?"

Via Matteotti, la via dello shopping

E’ una testimonianza che ci ha toccato nell’animo, per quanto accaduto ma anche perché ci è arrivata da una ragazza giovane, solo 16 anni, che ci ha raccontato di un caso umano che, come lei ha chiaramente affermato, non dovrebbe accadere.

Siamo all’interno di un noto negozio del centro di Sanremo, in via Matteotti. I capi d’abbigliamento non sono quelli costosi, di grande marca, ma una giovanissima di colore, apparentemente tra i 13 e i 15 anni, non può permetterseli. Quindi decide di portarli via senza pagare.

“Il sistema di allarme suona – racconta la 16enne di Sanremo che ci ha raccontato il fatto – e le commesse, accortesi del fatto, chiamano i Carabinieri. La giovane, presumibilmente nordafricana, non ha neppure cercato di camuffare il furto nascondendo i vestiti o le etichette. Secondo me, più che un tentativo di furto è stata una protesta sociale ed un modo di conquistarsi dei semplici vestiti alla portata di tutti, ma purtroppo non alla sua”.

Il racconto della lettrice matuziana, che ha assistito al fatto si fa ancora più straziante: “Per quella che è una mia quasi coetanea è stata sicuramente una umiliazione perché non è una ladra. Si è sciolta in un pianto senza fine, prostrata sul pavimento del negozio”.

La 16enne sanremese si chiede: “È possibile che in città italiane come Sanremo accada ancora che alcune persone non possano permettersi di vivere come tali? Una ragazza, poco piú che bambina, costretta a elemosinare i vestiti o peggio a rubarli. Vedere una ragazza piú giovane di me piangere per qualcosa di scontato per tutti noi mi ha toccato il cuore. La politica italiana deve cambiare”.