Nella ex Chiesa di San Francesco torna il 'Ventimiglia International Music Festival'

Il Ventimiglia International Music Festival 2024 si svolgerà per il terzo anno consecutivo nel periodo 28 agosto – 1 settembre 2024 presso il Centro Culturale 'San Francesco' in Via Garibaldi 37° a Ventimiglia Alta.

"La pianista danese Elisabeth Nielsen è l’iniziatrice del Festival che lei stessa ha realizzato in collaborazione con il pianista italiano Gianluca Luisi e le Associazioni Culturali 'Nielsen Saloner' (DK) e 'Marco Polo Music' (IT), con il sostegno del Ministero della Cultura Italiano e la Fondazione danese 'Carl Nielsen e Anne Marie Carl-Nielsen'.

Il Festival prevede 4 eventi nei quali verranno presentati 4 generi musicali con i seguenti artisti: Andrea Verrando (clavicembalo, Ventimiglia), Francesco Mazzonetto (piano, Torino), Eliabeth Nielsen (piano, Danimarca) & Chrisitne Bernsted (violino, Danimarca) e Radu Ratoi (fisarmonica, Moldova). Durante il festival verranno presentati dei brani dell’importante compositore danese 'Carl Nielsen'. Il pittore ventimigliese Enzo Iorio ha contribuito con il suo capolavoro 'Ventimiglia Alta Skyline', utilizzato come fondo della locandina del Festival.

Oltre ad accrescere la vita culturale locale lo scopo del Festival è anche quello di promuovere la città di Ventimiglia in Italia e all’ estero al fine di valorizzare il suo territorio".



Tutti i concerti si svolgono nella ex Chiesa di S. Francesco in via Garibaldi 37A, Ventimiglia Alta alle 20.30. Ingresso: 10 euro - bevande incluse