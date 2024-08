Ospedaletti, tutti pazzi per la Pet's beach area: in spiaggia turisti e cani da tutta Italia (Foto)

Tutti pazzi per la Pet's beach area di Ospedaletti. La spiaggia per i cani e gli animali domestici della Città delle Rose (lungomare Cristoforo Colombo, a fianco della Baia del Sole) è stata letteralmente presa d'assalto durante la stagione estiva 2024. L'area, decisamente comoda ed attrezzata, ha permesso a turisti provenienti da tutta Italia ed Europa di potersi godere le vacanze in compagnia dei propri amici a 4 zampe.

A beneficiare della spiaggia non sono stati solo residenti e turisti, ma soprattutto i fedeli amici dell'uomo, che, tra un tuffo e l'altro, hanno potuto divertirsi rinfrescandosi nel mare di Ospedaletti, giudicato eccellente da Arpal per tutti e tre i mesi estivi, recuperando palline e giochi durante le giornate.

"Veniamo qui perché è una delle spiagge più belle per i cani", spiega una turista a Sanremonews. "Inoltre è molto comoda: ci sono le docce, sia per noi che per i cani, è coperta ed è molto larga. Si sta davvero bene".

Pensieri condivisi anche dalla stessa amministrazione comunale, che solo poche settimane prima aveva espresso rammarico per dover allontanare i proprietari di cani dalle spiagge libere, ha accolto con favore l'apertura della Pet's beach area. "Credo che abbiamo una delle migliori spiagge per cani della Riviera di Ponente", aveva detto il sindaco di Ospedaletti, Daniele Cimiotti, ai nostri microfoni. "La spiaggia si trova vicino alla Baia del Sole ed è comodissima, sia per l'uomo che per il cane, oltre ad essere completamente gratuita. Per questo ci arrabbiamo quando vediamo che, nonostante gli sforzi, la gente se ne frega".

Nonostante l'amarezza per alcuni episodi isolati, l'estate alla Pet's beach area è stata positiva. Tra un ombrellone e l'altro ci si è potuti imbattere con francesi, svedesi, inglesi e ovviamente italiani, provenienti dalla Lombardia e dalla Toscana oltre che dal Piemonte. Anche i cani hanno contribuito a rendere la spiaggia il più possibile eterogenea: tra cani di razza e incroci, gli amici a 4 zampe hanno saputo divertire ed ammaliare i presenti con la loro tenerezza e simpatia.