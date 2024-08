'Ora facciamola comoda', ancora una pesca ricreativa a favore dell'acquisto di alcuni accessori per la sedia Job

ra Facciamola comodaIn seguito alla manifestazione ‘Un tuffo per tutti’ che ha permesso l'acquisto della sedia Job per permettere a portatori di handicap di fare un bagno in sicurezza - attualmente a disposizione di chi ne avesse bisogno in modo del tutto gratuito anche se il servizio non è ancora stato inaugurato - l'A.N.M.I. di Vallecrosia prosegue con una seconda manches e organizza una seconda riunione di pesca ricreativa che si terrà il 31 agosto dalle 20 alle 23 presso le spiagge di Vallecrosia, Camporosso e Bordighera.

L’evento è reso possible dato il consenso ricevuto dai rispettivi Comuni e dalla Capitaneria di Porto con il patrocinio del Comune di Vallecrosia, nonché l'appoggio economico della Conad Superstore di Vallecrosia che ha fornito buoni spesa da distribuire tra i partecipanti più fortunati o più abili che interverranno, dell'artista Marco Battaglino Atelier, che ha fornito tre trofei che anche loro saranno distribuiti tra i più abili della serata.

Il tutto per permettere l'acquisto di alcuni accessori per renderla comoda, come i braccioli, la cintura di sicurezza, ecc.ecc. Le iscrizioni saranno aperte sino all'inizio della manifestazione presso la sede dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia Via Marconi 6 di Vallecrosia.