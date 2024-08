Quanto costa prendere una casa in affitto a Sanremo? Il costo medio è di 14,84 euro/m²

Le zone più costose, come San Martino e La Brezza, registrano prezzi che possono arrivare fino a 16,76 euro al metro quadro, mentre le aree più economiche, come Verezzo e San Romolo, scendono a circa 9,66 euro al metro quadro.

Quanto costa prendere una casa in affitto a Sanremo? Ad oggi, il costo medio dell'affitto per un appartamento varia notevolmente a seconda della zona e della tipologia dell'immobile. In media, l'affitto si aggira attorno a 14,84 euro al metro quadro al mese. Questo significa che, per un appartamento di 70 metri quadri, l'affitto mensile potrebbe oscillare tra circa 680 e 1.170 euro, a seconda della posizione e delle condizioni dell'immobile.

Per esempio, un bilocale di 50-60 metri quadri in una zona centrale può costare tra i 500 e gli 850 euro al mese, mentre un trilocale potrebbe superare i 900 euro. Stando quindi alle stime di alcuni siti immobiliari, Sanremo non rientrerebbe tra le città più care d'Italia per quanto riguarda gli affitti.

Infatti, le città con i canoni di locazione più elevati sono Milano, Firenze e Bologna, dove i prezzi superano i 17 euro al metro quadro. Sanremo, con una media di circa 14,84 euro al metro quadro, è decisamente al di sotto di queste cifre. Tuttavia, rimane una delle località più costose in Liguria, ma non compete con le principali metropoli italiane in termini di affitto​.

E dove costa meno? Facendo un confronto con i comuni limitrofi a Sanremo, quindi da Santo Stefano al Mare a Ventimiglia, le località con gli affitti più economici si trovano tipicamente nelle aree meno turistiche e più interne. Imperia e le sue frazioni, come Porto Maurizio, tendono ad avere canoni più bassi rispetto a città più richieste come Sanremo o Bordighera. Anche località come Riva Ligure e Taggia offrono affitti più contenuti rispetto alle zone costiere più rinomate. Ventimiglia, pur essendo al confine con la Francia, ha affitti generalmente più accessibili rispetto a Sanremo.

Per concludere, la media degli affitti a Sanremo riportata nei dati annuali non considera specificamente il periodo del Festival, dove i prezzi degli affitti a breve termine, come quelli di case vacanza o B&B, possono aumentare drasticamente a causa della forte domanda. Tuttavia, questi picchi temporanei non influenzano in modo significativo il calcolo delle medie mensili o annuali degli affitti a lungo termine, che sono basate su contratti di affitto standard.