Consumatori (Unc Piemonte): “Attenti alle effrazioni agli usci di casa con acido nella serratura”

È un metodo nuovo e pericoloso, quello dell’acido nella serratura, usato da circa un anno anche in Italia per compiere furti in casa. L’estate è da sempre il periodo preferito dai ladri d’appartamento, con le città vuote e le case lasciate incustodite dai proprietari che vanno in vacanza. Ora i soliti accorgimenti sembrano non bastare più e neanche le porte blindate riescono a fermare i malviventi.

“I ladri utilizzano una sostanza chimica potentissima fatta con acido nitrico, che viene spruzzata con una siringa nella serratura della porta di casa. La sostanza scioglie letteralmente gli ingranaggi della serratura, che da quel momento si può aprire usando anche solo un cacciavite.

Il composto usato dai topi d’appartamento è fatto di acido nitrico potenziato con altri componenti ed è in grado di disintegrare in pochi minuti pistoni e molle di qualsiasi porta, anche di quelle blindate. L’acido può sviluppare dei gas tossici e un po’ di fumo. I ladri, quindi, devono prendere alcune precauzioni, come allontanarsi mentre l’acido corrode i perni che dovrebbero impedire la rotazione del rotore della serratura. Bastano pochi minuti e la serratura è distrutta, senza nessun rumore che possa allertare i vicini. I ladri possono entrare così in casa indisturbati, qualcuno si accorgerà che la porta è aperta quando ormai sarà troppo tardi”. Lo rende noto Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, dal 1955 a oggi la prima, più antica e autorevole associazione consumeristica italiana.

L’unico modo per difendere la propria casa da questi attacchi è impedire che i ladri riescano ad accedere alla toppa della serratura. È possibile farlo con i cosiddetti defender, dei coperchi metallici che si applicano sulla serratura. Solo appoggiando la chiave magnetica codificata sul defender si può spostare la porzione mobile del dispositivo e infilare la chiave.

I defender si applicano facilmente su quasi tutte le serrature esistenti, purché di tipo a profilo europeo, ed hanno costi accessibili. La codifica magnetica della chiave non è modificabile, quindi per sostituire la serratura, per esempio all’arrivo di un nuovo inquilino, bisogna necessariamente sostituire anche il defender.

Da qualche tempo sono in commercio anche dei defender di tipo elettronico, più costosi, in cui la parte mobile del dispositivo si aziona digitando un codice su una piccola tastiera incorporata.

Per queste e altre esigenze è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 lo sportello del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, con sede a Torino in Via Roma 366 ed a Pinerolo, in Viale Cavalieri d’Italia n. 14, al numero 0115611800 oppure scrivendo una mail a uncpiemonte@gmail.com, o visitando il sito www.uncpiemonte.it compilando l’apposito format.