Ospedaletti, 125mila euro per risanare il muro di sostegno del campo da calcio

Dopo aver completamente rifatto il manto erboso del campo da calcio, Ospedaletti è pronta a utilizzare parte del finanziamento per mettere in sicurezza il muro di sostegno nella zona sud-est del centro sportivo. Si tratta di un progetto da 125mila euro che non comporterà la chiusura dell'impianto.

"Utilizzeremo questi fondi per risanare l'angolo sud-est del campo da calcio, che è parzialmente sorretto da pilastri e muri di sostegno" - spiega il sindaco di Ospedaletti, Daniele Cimiotti. "Proprio una parte di un muro di sostegno presenta dei problemi, che saranno risolti con dei tiranti. In ogni caso, per eseguire questi lavori, non sarà necessaria la chiusura dell'impianto sportivo".