Limone Piemonte - Libri da Gustare: sabato 24 agosto, il cantante Sanremese Christian Gullone propone un viaggio affascinante attraverso i primi del Festival della Canzone italiana, tra aneddoti e musica dal vivo.

La rassegna "Libri da Gustare" prosegue con grande successo, incantando un pubblico sempre più vasto grazie a eventi di alta qualità e intensa partecipazione. Una rassegna che rappresenta un evento imperdibile per tutti gli estimatori della cultura, della musica, della cucina e del vino, creando un'atmosfera unica che unisce arte e convivialità.



La manifestazione, organizzata dall'associazione culturale “Ristoranti della Tavolozza” e diretta da Claudio Porchia, si svolge nei suggestivi spazi del Teatro “Alla Confraternita” e del prestigioso Limone Palace. Questi luoghi, carichi di storia e fascino, offrono il palcoscenico ideale per eventi che celebrano la ricchezza della cultura gastronomica italiana. Il successo della rassegna è alimentato dal generoso supporto del Grand Hotel Principe, e dal patrocinio del Comune, che riconoscono l'importanza di promuovere e valorizzare la cultura nella comunità.



Dopo il sold out dell'incontro con Barbara Ronchi della Rocca dedicato alla cucina di casa Savoia, la rassegna prevede ancora due imperdibili appuntamenti, ideali per chi desidera immergersi nelle sonorità e nelle storie della tradizione musicale italiana:



“Sanremo Story: gli anni in bianco e nero del Festival della canzone”, a cura di Claudio Porchia con la partecipazione di Barbara Ronchi della Rocca e interventi musicali di Christian Gullone. Questo affascinante evento ricostruisce la storia dei primi 25 anni del Festival della Canzone Italiana, tenutosi al casinò di Sanremo dal 1951 al 1976. Attraverso aneddoti e curiosità, lo spettacolo offre un’opportunità unica per rivivere un’epoca che ha profondamente segnato non solo la musica, ma anche il costume e la cultura del nostro Paese.



Domenica 25 agosto - ore 21.00 sempre presso il Teatro “Alla Confraternita”, si terrà la presentazione del libro “Fabrizio De Andrè: ho paura di fare il poeta” di Walter Pistarini, che interverrà insieme al giornalista Claudio Porchia e al cantante Christian Gullone. De Andrè, figura iconica della musica italiana, viene esplorato attraverso quarant'anni di interviste e profonde conversazioni. Pistarini, in compagnia di Claudio Sassi, ci conduce in un viaggio affascinante nel mondo interiore di un uomo schivo e raffinato, rivelando le sue paure, i suoi amori, i temi che gli erano cari e le sfide che ha dovuto affrontare nel corso della sua vita.



Per informazioni:

A.T.L. Azienda Turistica Locale CUNEESE - I.A.T. di Limone Piemonte

Via Roma, 30 - LIMONE PIEMONTE

Tel.+39.0171.925281 E-mail: iat@limonepiemonte.it

Sito web: www.limoneturismo.it