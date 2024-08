Sanremo: si chiude la terza stagione della Sanremo Summer Symphony, l'ultimo spettacolo abbraccia l'America Latina (Foto)

Siamo ormai ai titoli di coda per la Sanremo Summer Symphony, la rassegna musicale che ha accompagnato l'estate della città di Sanremo.

L'ultimo spettacolo è anche tempo di bilanci per gli organizzatori e tutti quelli che hanno preso parte a rendere possibile l'evento, a cominciare dal Comune di Sanremo in particolare con gli assessorati al turismo e alla cultura.

"Bisogna fare i complimenti a chi ha organizzato questa rassegna - ha detto l'assessore Alessandro Sindoni - e i nostri partner, l'hotel Royal e Unoenergy, che hanno fatto di tutto per garantire a Sanremo un livello culturale musicale altissimo. Toccherà poi a noi lavorare per il prossimo anno, ma ho la fortuna di lavorare con l'assessore Dedali con cui il rapporto è ottimo".

"Oltre alle associazioni - aggiunge l'assessore alla cultura Enza Dedali - vince la cooperazione, con Unojazz, Club Tenco e molti altri. Ora ci aspetta un autunno magnifica con Rpm, Area Sanremo e una stagione della Sinfonica che sta crescendo sempre di più".

A dirigere la Summer Symhpony è stato il Maestro Giancarlo De Lorenzo, il quale non nasconde la sua soddisfazione per i risultati raggiunti quest'anno: "Sicuramente è stata una stagione impegnativa, ma abbiamo avuto artisti di altissimo livello. Basti pensare all'Happy concert di Igudesmann e Joo che, nonostante i contrattempi legati al maltempo, ha visto comunque il tutto esaurito. Stiamo già pensando al futuro, ma sappiamo che non sarà facile fare una stagione a questo livello".

"Perché ne faremo una migliore" incalza l'assessore Dedali.

Anche Marco Sarlo, storico direttore del Royal, ha sottolineato l'importanza della collaborazione tra le varie parti, in particolare la sinergia che si è creata tra l'hotel e la Sinfonica.

A concludere la rassegna sarà lo show del violinista venezuelano Gerardo Estrada, che porterà sul palco una serie di composizioni originarie dell'America Latina, in un viaggio alla scoperta di differenti interpretazioni del genere. "Un piacere essere qui a Sanremo - ha detto Estrada - durante lo spettacolo porteremo in scena brani da tutto il Sudamerica, spaziando dal Venezuela alla Colombia, passando per Brasile, Ecuador e Argentina. Spero che tutti possiate apprezzare il concerto".

L'appuntamento è per il 23 agosto alle 21.30 quando "Brazil" di Gerardo Estrada chiuderà, presumibilmente con un applauso, la terza edizione della Sanremo Summer Symphony.