Sanremo: lavori in Corso Trento e Trieste, tratto stradale chiuso per tutta la giornata (Foto)

Quasi sicura la chiusura della strada in Corso Trento e Trieste, nel tratto in cui è stato rilevato il guasto a un collettore della rete fognaria. La ditta Rivieracqua, intervenuta in mattinata per risolvere la situazione, ha allestito il cantiere e con l'aiuto della polizia locale ha delimitato l'area di operazione, procedendo anche a spostare le automobili in zona.