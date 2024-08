Bordighera dice addio a Gulshan Jivraj Antivalle, presidente dell'associazione "Amici di Winter" (Foto)

Bordighera dice addio a Gulshan Jivraj Antivalle, scomparsa improvvisamente lo scorso 13 agosto. Ieri pomeriggio nella sala del Palazzo del Parco si sono svolti la cerimonia per le esequie e l'ultimo saluto all'amata vedova di Fernando Antivalle, il pronipote di Ludovico Winter.

Anche il sindaco Vittorio Ingenito, a nome dell'intera amministrazione, ha dedicato un pensiero di addio alla presidente e fondatrice dell'associazione "Amici di Winter", nata nel novembre del 2019 con l'obiettivo di preservare e valorizzare il patrimonio culturale e botanico legato alle figure di Ludovico e Rodolfo Winter, due importanti paesaggisti che hanno lasciato un segno indelebile nella città di Bordighera: "Nostra Cara Gulshan, desideriamo tutti ringraziarti per la dedizione e la passione che hai dimostrato nei confronti della comunità di Bordighera. Il confronto, il dialogo sono sempre stati un esempio per costruire anche tante bellissime iniziative che hanno valorizzato la nostra città, dalla ricerca delle nostre tradizioni al desiderio di promuovere i più diversi ambiti culturali. Pittura, musica, teatro nei giardini Winter sono l’ultimo esempio di questa forte volontà di diffondere ogni forma di arte. Il tuo sorriso, la tua gentilezza, la tua decisa identità cosmopolita non sarà mai dimenticata. Ai tuoi cari e a tutti i membri dell’associazione Amici di Winter le nostre più sentite condoglianze".

Gulshan Jivraj Antivalle fu una figura straordinaria, il cui impegno si è sviluppato lungo una vita dedicata all'integrazione culturale e al servizio sociale. Nata e cresciuta a Eldoret, in Kenya, quando il paese era ancora un protettorato britannico, Gulshan ha avuto un'educazione che le ha instillato il valore dell'apprendimento e del servizio comunitario. Questo spirito l'ha accompagnata sempre nella sua vita fin da quando giovanissima si è trasferita in Inghilterra per proseguire gli studi, dove successivamente ha incontrato suo marito, Fernando Antivalle, pronipote di Ludovico Winter, un rinomato botanico e paesaggista. Dopo il loro matrimonio, Gulshan si è trasferita a Roma, dove ha contribuito attivamente all'attività del marito che si occupava di compagnie aeree internazionali e nei servizi turistici, integrandosi nella società italiana e avendo la possibilità comunque, anche per lavoro, di viaggiare in tutto il mondo e portare avanti la sua dedizione all’integrazione culturale dei popoli. A Roma dove ha vissuto a lungo, ha prestato la sua opera anche con la Consulta Islamica sotto cinque diversi Ministri degli Interni. Una volta raggiunta l’età pensionabile, insieme al marito, si è poi trasferita a Bordighera, nella casa di famiglia di Fernando, dove Gulshan, non volendo rimanere inattiva, ha continuato il suo impegno comunitario fondando e presiedendo l'associazione "Amitié Sans Frontières", organizzando eventi culturali e promuovendo la comprensione reciproca tra culture diverse. Ha collaborato attivamente anche con l'associazione Pigna Mon Amour di Sanremo e ha fondato l'associazione "Amici di Winter che ha poi provveduto al lancio del "Summer in Winter", una rassegna di eventi teatrali, musicali e artistici, pensata per far conoscere al pubblico il Parco Winter, un’oasi botanica situata nell’Arziglia e non smettendo mai di lavorare per il raggiungimento dei suoi obiettivi, recentemente ha realizzato il progetto "WinterArt", un'iniziativa che ha trasformato il parco in una galleria d'arte a cielo aperto a mezzo dell'installazione di opere d'arte su tronchi di palme morte, unendo natura e creatività in un omaggio alla storia e alla bellezza del giardino.