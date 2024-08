Sanremo, via Solaro: "Degrado vicino ai bidoni dell'immondizia e mancanza di controlli"

Un cittadino di Sanremo ha segnalato una situazione di degrado in via Solaro, vicino ai bidoni dell’immondizia, che persiste da mesi. La problematica, come descritto dal residente, riguarda l'accumulo di rifiuti fuori dai cassonetti, aggravato dal comportamento incivile di alcune persone, soprattutto durante il periodo di maggiore afflusso turistico.

"Capisco che questo stato di degrado sia causato da persone incivili ed aumenta esponenzialmente nel periodo di maggior afflusso turistico", scrive a Sanremonews." Sarebbe però opportuno, oltre che più senso civico da parte dei cittadini, anche una maggiore attenzione dell’assessorato competente in materia per prevenire e risolvere queste situazioni, e soprattutto più controlli e sanzioni a chi non rispetta il metodo di conferimento dei rifiuti. Essendo la zona non centrale, per giorni non passa nessun mezzo Amaie a svuotare i cestini e questa poi ne è la conseguenza. La foto è stata scattata intorno alle 12 di oggi, ma la situazione è così da ieri pomeriggio".

Il testo si conclude: "Sarebbe opportuno almeno nella stagione estiva una maggiore attenzione da parte di chi amministra, in primis con una campagna informativa rivolta verso i turisti e magari anche allestendo un eco-punto facilmente raggiungibile e con orari meno restrittivi del porta a porta per cittadini e turisti, come quello presente in piazza Nota"