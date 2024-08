Sanremo: deliberato il progetto esecutivo per lavori del tratto tombinato del torrente San Romolo

Deliberato questa mattina dalla Giunta comunale il progetto esecutivo relativo al tratto tombinato del torrente San Romolo per il ripristino della platea di fondo danneggiata e la rimozione di gravi ostruzioni di alcune sezioni di deflusso, per un importo di oltre 720 mila euro (fondi interamente comunali).

“Si tratta di interventi di sicurezza per garantire la riduzione del rischio idraulico – spiega l’assessore all’ambiente Ester Moscato nel presentare il progetto – e la corretta regimazione delle acque. Questa manutenzione straordinaria, suddivisa in due lotti, si è resa necessaria per eliminare gli accumuli di sedimenti, trasportati dalle correnti marine o provenienti da smottamenti, nella parte compresa tra piazza Eroi e l’accesso su via Pietro Agosti (primo lotto) e nella parte terminale della foce del torrente (secondo lotto). Oggi è stato approvato il progetto esecutivo ed è intenzione dell’amministrazione comunale procedere in tempi brevi con la pubblicazione della gara che si terrà nel mese di settembre”.

Nel dettaglio, il cronoprogramma prevede:

- asportazione del materiale accumulatosi nel tratto terminale del canale scolmatore (lotto 1)

- asportazione delle porzioni di platea divelte (lotto 1)

- ripristino della plateazione lungo la tombinatura (lotto 1)

- asportazione del materiale accumulatosi nel tratto terminale del torrente (lotto 2 da effettuarsi una volta reperite le ulteriori risorse economiche necessarie).

La progettazione e lo stanziamento della spesa sono stati pianificati dall'amministrazione precedente.