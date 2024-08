Bordighera: il Blu Park organizza per il 23 agosto un'operazione di recupero di reti fantasma davanti a "I Tuvi" (Foto)

“Una rete per il mare di Bordighera” è la campagna di raccolta fondi lanciata da Bordighera Blu Park lo scorso 1 luglio. Chiusasi il 15 agosto, la campagna ha permesso di raccogliere 3695 euro su un obiettivo economico fissato di 3500. Con questa cifra, raggiunta grazie al significativo sostegno dell’azienda Fratelli Beccaria e alle azioni di altri donatori, Bordighera Blu Park ha organizzato un’immersione destinata al recupero di rifiuti, in particolare alcune reti fantasma disperse al largo di Bordighera, nella zona de “I Tuvi”. L’immersione si svolgerà venerdì 23 agosto con partenza dal porto di Bordighera. Realizzata in collaborazione con la Capitaneria di porto – Guardia Costiera e con il Comune di Bordighera, vedrà il supporto operativo del Centro Sub Sanremo di Marcello Lanteri, del diving Riviera dei Fiori di Michele Geraci e dell’Associazione Informare e il supporto pratico di Teknoservice per lo smaltimento. La partenza dei subacquei è prevista per le ore 10:00, con rientro in porto presumibilmente per le 12:30 e la possibilità per tutti visionare il materiale raccolto e ascoltare una prima valutazione della biologa marina Monica Previati, ideatrice del progetto Bordighera Blu Park con European Research Institute (ERI).

«La donazione importante che abbiamo ricevuto dall’azienda F.lli Beccaria ci ha permesso di concretizzare il nostro obiettivo: Giancarlo e Roberto Beccaria, appassionati di mare, hanno capito l’importanza della nostra operazione e la sua ricaduta educativa, oltre che concreta, e non possiamo che essere grati alla loro sensibilità - evidenzia Franco Borgogno, responsabile del progetto Bordighera Blu Park per ERI – Il recupero di rifiuti, reti e lenze ci permetterà di contribuire attivamente alla salvaguardia del mare, proteggendo la vita di centinaia di animali marini e di uccelli. Per noi questa raccolta delle reti è inoltre un importante momento di sensibilizzazione condiviso con gli operatori del settore e con il pubblico».

La collaborazione con F.lli Beccaria vede il patrocinio del Rotary Sanremo Hanbury, che ha trovato il tema delle reti fantasma di grande interesse. Al crowdfunding hanno inoltre collaborato altri donatori da tutta Italia: Danilo Barberis, Cristian Gruppi, Elena Aiassa, Kela Milk, Eugenio Falcone, Elia Tolin e Francesco Faraone. Alle operazioni di recupero del 23 agosto parteciperanno fotografi e video-operatori subacquei il cui lavoro contribuirà, grazie alla forza delle immagini, al racconto del pericolo sommerso che le reti rappresentano per luoghi preziosi e ricchi di biodiversità come i fondali di Bordighera.