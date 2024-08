Bottiglie d'acqua e posacenere portatili per una città più pulita. A Sanremo predisposti dei point per sensibilizzare sulla pulizia (Foto)

Dopo la campagna di sensibilizzazione lanciata dal Comune sui comportamenti da tenere per chi porta a spasso cani al guinzaglio, le forze locali adibite ai controlli hanno deciso di far partire una serie di incontri per sensibilizzare le persone sul tema e informare, sia sula condotta corretta da mantenere sia sulle eventuali sanzioni in merito.

Di qui la decisione di allestire un banco in cui i passanti possono ritirare le bottigliette dell'acqua che secondo il regolamento comunale chiunque si trovi a passeggio con un cane deve avere con sé, in modo da pulire in caso di minzione dell'animale.

Lo spazio è coordinato dallo sforzo congiunto di Polizia locale, Rangers d'Italia (sez.locale), Amaie Energia e Servizi ed Enpa.

A questo si aggiunge anche una campagna di sensibilizzazione riguardo allo smaltimento dei mozziconi di sigaretta, in particolare evitando la loro dispersione in mare, e non solo. Al banco è infatti possibile ritirare a titolo gratuito dei posacenere tascabili, in cui poter gettare i mozziconi una tolta finito di fumare.