Avvistamenti di lupi in Liguria, il commento di due nostre lettrici: "Siamo parte di un mondo e sovrani di nulla"

Due nostre lettrici, Anna Cristina Meinardi e Cesira Ansaldo, ci scrivono in merito ai recenti avvistamenti di lupi nel territorio regionale, ultimo dei quali avvenuto a Finale Ligure (Sv) a Ferragosto.

" Le notizie corrono veloci: aggressioni di lupi, campagna nazionale per uccidere i lupi, troppo numerosi e pericolosi per l'uomo. Scenari già visti con gli orsi. Problema che si pone ciclicamente con i grandi mammiferi. La questione sempre aperta e riproposta: come convivere con i grandi carnivori? E qui si aprono due scuole di pensiero: la visione "romantica" del lupo, animale selvatico e selvaggio, totem che genera fascino e timore, la visione "realistica", il lupo è pericoloso e come tale va contenuto e abbattuto per la salvezza del genere umano.

Per me la questione è mal posta in entrambi i casi. Niente romanticismi emotivi né realismi fasulli (fasulli perché dire che il lupo è pericoloso è ovvio, lo siamo tutti noi mammiferi carnivori e predatori, homo homini lupus diceva Hobbes). La questione è mal posta perché in ogni caso si basa su un presupposto errato. L'uomo consente o non consente, per romanticismo o per realismo, alle altre speci di sopravvivere? E chi lo ha detto? Perché l'uomo deve sempre considerare ogni millimetro della superficie terrestre come sua? Quando è stata fissata la proprietà assoluta dell'uomo sul pianeta, anzi sull'intero universo? Se qualcuno ci entra in casa, che facciamo? Chiamiamo le forze dell'ordine perché ci difendano. Lo consideriamo naturale ovvio e scontato. Ma se un lupo o un orso difendono il loro territorio ( ebbene sì per loro quello è il LORO territorio) allora vanno uccisi perché loro commentono un grave errore sistemico, il lupo considera suo un territorio che per noi umani è tutto e assolutamente nostro. Per gli animali non c'è spazio, se non negli allevamenti intensivi per finire macellati o sul divano di casa se scondinzolano o fanno le fusa.