Nuova proiezione domani a Pigna per il documentario 'Voci dall'Entroterra' di Simone Caridi e Diego Rossi

Domani a Pigna alle 21 presso piazza Umberto I una nuova proiezione pubblica organizzata dal comune di Pigna del documentario Voci dall’Entroterra che a qualche anno dalla conclusione continua il suo cammino di racconto del nostro .

«Sarà un vero piacere poter proiettare questo lavoro nel comune di Pigna, sempre molto legato e attento a tutto ciò che riguarda il nostro territorio e per questo sia io che Diego ci teniamo a ringraziare l’amministrazione e tutti coloro hanno voluto qui il nostro lavoro - racconta il regista Simone Caridi - Voci dall’Entroterra è un viaggio lungo iniziato nell’ottobre del 2016 in quell’occasione ci siamo incontrati con Diego Rossi e abbiamo deciso di partire a raccontare qualcosa che amavamo, il nostro territorio e soprattutto l’entroterra, ma non concentrandoci su una valle, ma mettendone in relazione diverse e cercare in fase di montaggio di rendere tante voci una sola per cercare i punti in comune se ce ne fossero stati».

Il documentario di 62 minuti è una sorta di indagine con il contributo di dieci voci da Isolabona a Mendatica per cercare di arrivare ad unica voce corale per conoscere meglio l’entroterra dell’estremo ligure, capirne i cambiamenti e le radici culturali che lo rappresentano, il tutto contornato dalle splendide immagini dei nostri luoghi.

Spiega ancora Caridi: «Questo progetto è completamente autofinanziato e dopo tanto tempo vede finalmente la luce, tante peripezie ci hanno colpito per ultima il lockdown perché doveva essere presentato lo scorso 7 marzo. E’ stato un viaggio ripido e tortuoso proprio come i nostri sentieri, ma dobbiamo ringraziare tutte le Voci e tutte le persone che hanno collaborato alla realizzazione del progetto con immagini come Nicola Ferrarese, Claudio Cecchi, Davide Avena o per l’audio con Germano Castello e l’arrangiamento e le musiche di Antonio Russo e i Taità e molti altri che ci hanno aiutato per amore della loro terra».

Nel documentario le Voci di Paolo Veziano, Marco Cassini, Francesco Guglielmi, Reneè Ausenda, Daniela Lantrua, Giuliano Porcida, Nino Lanteri, Giampiero Laiolo, Marino Magliani e Emidia Lantrua.