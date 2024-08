Il XXVI Festival organistico internazionale "Armonie sacre percorrendo le Terre di Liguria" si chiude a Ventimiglia (Foto)

Il pubblico potrà assistere all’esibizione del giovane duo formato dal trombonista Luca Mariotti e dall’organista Edoardo Mari che siederà alla consolle dell’organo “Nicholson” (1868). Il repertorio è incentrato su composizioni di autori in attività dal Settecento ai giorni nostri; tra le proposte legate alla musica contemporanea merita una menzione speciale il “Preludio Rapsodico” per organo, scritto dallo stesso Edoardo Mari nel 2023. Anche l’edizione di quest’anno del Festival Organistico Internazionale è stata realizzata dall’Associazione Culturale “Rapallo Musica” ETS in modalità itinerante nell’intero territorio regionale con la direzione artistica di Fabio Macera e Filippo Torre.

Il concerto costituisce il quinto appuntamento della sezione del calendario denominata “Spazio Giovani”, istituita per rimarcare ulteriormente l’attenzione che l’associazione ha sempre dedicato alla promozione dei giovani artisti emergenti nel panorama concertistico internazionale. Grazie al suo contributo allo sviluppo della creatività contemporanea, lo spettacolo è sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del progetto “Nuovi percorsi: musica organistica di oggi e di domani”. La manifestazione si avvale inoltre del sostegno economico del comune di Ventimiglia e di Regione Liguria. L’ingresso è libero e gratuito.

Luca Mariotti ha compiuto gli studi iniziali sotto la guida del maestro Cristiano Boschesi presso il Conservatorio “L. Campiani” di Mantova diplomandosi nel 2021 e laureandosi presso il Conservatorio “A. Pedrollo” di Vicenza nel 2023 sotto la guida del maestro Fabio Rovere. Sempre con il maestro Rovere prosegue gli studi presso il Conservatorio di Vicenza iscrivendosi al biennio di trombone basso. Ha partecipato a Master Class e approfondito i suoi studi con: Danilo Moccia, Mario Pilati, Giancarlo Roberti, Kristian Steenstrup, Stefano Belotti, Joseph Alessi, Enzo Turriziani, Hans Stroecker, Antonello Mazzucco, Niels-Ole Bo Johansen, Daniele Morandini, Giuliano Rizzotto, Massimo La Rosa, Joe Burnam e PK Svensen. Ha collaborato e collabora con orchestre come: l’Orchestra Filarmonica di Verona, l’Orchestra Filarmonica Mantovana, Orchestra Rapsody di Parma, l’Orchestra Sinfonica dei Colli Morenici, l’Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza, l’International Lyrics Academy, i Musici di Santa Cecilia, Gardaland Orchestra, Orchestra Regionale Filarmonia Veneta, Orchestra della Franciacorta, Orchestra Filarmonici Veneti, Orchestra Gruppo d’Archi Veneto, Orchestra da Camera “Le Voci dei Berici” e l’ Orchestra sinfonica delle Alpi. Nel 2023 con il Quartetto di Tromboni nato in Conservatorio vince il 2° premio al concorso cameristico dedicato a Cesare Montagna.

Edoardo Mari, veneto, classe 1999, si approccia sin dall’infanzia al pianoforte dimostrando da subito spiccate doti musicali. Inizia i primi studi presso la scuola di musica “C. Monteverdi” di Sermide (MN) dove concluderà l’esperienza con l’ultimo anno di pianoforte jazz seguito dal M° Jacopo Salieri. Ha studiato presso il conservatorio di Mantova, nel mentre ha frequentato corsi di perfezionamento con vari Maestri internazionali, fra i quali si annoverano Christopher Stembridge, Simone Vebber, Ludger Lohmann, Wolfgang Zerer, Erwin Wiersinga, Sietze de Vries e Manuel Tomadin. Ha prestato servizio come organista in diverse parrocchie sia della diocesi di Adria-Rovigo che quella di Mantova, tenendo inoltre numerosi concerti in diverse città italiane. Nel 2022 vince il primo premio al Platina international music festival svoltosi nella città di Piadena.

L'organo del santuario di San Secondo a Ventimiglia fu costruito dall’organaro inglese Nicholson nel 1868. Collocato originariamente presso la chiesa anglicana “St. John” di Menton (Francia) e donato nel 00 alla chiesa parrocchiale di S. Secondo di Ventimiglia. Collocato in cantoria sopra l’ingresso principale. Presenta una consolle indipendente con due tastiere di 61 note (Do1 – Do6) e una pedaliera diritta-concava di 30 pedali (Do1 – Fa3). Registri azionati da tiranti a pomello, posti in colonne orizzontali ai lati delle tastiere. Grand’Organo – I Tastiera: Montre 8’, Salicional 8’, Dulciana 8’, Bourdon 8’, Flute douce 4’, Prestant 4’. Swell – II Tastiera: Flute 8’, Principal 4’, Flute octaviante 4’, Bourdon 8’, Bourdon 16’, Bassoon – Hautbois 8’, Nasard 2’ 2/3, Mixture cornet, Flautino 2’, Gambe 8’, Voix celeste 8’. Pedale: Contrabasse 16’, Bourdon 16’, Bourdon 8’. Staffe per espressione IIa tastiera e graduatore. Pedaletti sopra la pedaliera per: Tirasse G.O.- Tirasse Recit – Recit/G.O. – Gd. Orgue – Anche et misture – Appel 2éme serie (Combinazione libera) – Renvoi 2éme serie – tremblant. Pomelli disposti ai lati delle tastiere per: Recit grave – Recit aigu – Tirasse G.O. – Tirasse Recit. – Tirasse Recit aigu – Recit/G.O. – Recit/G.O. grave – Recit/G.O. aigu.

Il 26° Festival organistico internazionale “Armonie sacre percorrendo le terre di Liguria” è prodotto dall’associazione “Rapallo Musica” ETS con il fondamentale sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo, dell’Assessorato alla Cultura e Spettacolo di Regione Liguria, del Ministero della Cultura, della Fondazione De Mari di Savona, dell’Amministrazione Comunale di Rapallo, al fianco dell’associazione sin dalla prima edizione della manifestazione, e di tutte le Amministrazioni Comunali delle città dove si tengono i concerti. Partner Istituzionale: Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Genova. Si ringraziano per la loro consueta collaborazione le Curie Vescovili, i Parroci, le Confraternite, gli Sponsor, in particolare i Main Sponsor Latte Tigullio e Tappo Rosso, e tutti i Partner. La manifestazione si avvale del patrocinio di Parlamento Europeo, Università di Pavia – Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali, Centro Culturale Italo-Austriaco di Genova, Forum Austriaco di Cultura di Milano e Rai Liguria. L'ingresso è libero e gratuito.