Ospedaletti Insieme: "Nessun motivo di festa per i 60 anni del Tennis Club Ospedaletti"

Domenica scorsa, l’Amministrazione di Ospedaletti ha celebrato i 60 anni del Tennis Club Ospedaletti, un evento che il gruppo Ospedaletti Insieme ha scelto di non sostenere. In un comunicato, il gruppo esprime la sua delusione per l'attuale gestione del circolo, definita "disastrosa", e critica l'assenza di trasparenza e rispetto della storia del club. Nonostante la celebrazione, per Ospedaletti Insieme il club è ormai in declino, privo di squadre agonistiche e ridotto a una sede secondaria per eventi di minor rilievo.

Il gruppo sottolinea come l’amministrazione comunale non abbia vigilato sull’adempimento del bando di gestione e si interroga sul reale coinvolgimento del Sindaco e dell’assessore allo sport nella vita della città. Secondo Ospedaletti Insieme, l’unica cosa che merita celebrazione sarà il ritorno del circolo al suo ruolo storico e alla sua identità originaria, a servizio della comunità locale.

"Al sindaco e alla giunta tutta, poco è interessato se il presidente più longevo, quale Silvano Martella, e altre figure storiche del circolo come Umberto Germinale e Aldo Pizzio abbiano declinato l’invito in piena polemica con quanto è ormai sotto gli occhi di tutti", fanno sapere dal gruppo di minoranza. "A loro nulla è interessato anche del fatto che qualsiasi post sui social che parli dell’attuale gestione del tennis di Ospedaletti venga puntualmente ricoperto da critiche e lamentele di molti cittadini e turisti. Questa Amministrazione, che ha già dimostrato di non saper ammettere i suoi errori, ha deciso di tirare dritto. Calpestando anni di storia, anni di sacrifici e di tempo dedicato alla nostra città e al nostro circolo, celebrando invece una gestione che sta nuocendo gravemente al circolo".

Il gruppo poi aggiunge: "Insomma, anche in questo caso ci duole riscontrare la totale distanza e indifferenza verso i cittadini e il loro sentire. In città si sa, il Tennis Ospedaletti non è più riconoscibile né un luogo ospitale, tanto da aver spinto molti cittadini a tesserarsi in altri club limitrofi. Pur comprendendo la necessità di spacciare qualsiasi azione come un successo, ci chiediamo dunque in quale città vivano il Sindaco e l’assessore allo sport Cecchetto, i quali non solo non hanno vigilato che il bando venisse rispettato, ma hanno anche voluto festeggiare con gli attuali gestori i lavori (non) fatti. Insomma, ci stanno provando di nuovo. Vogliono mettere una pezza alla gestione disastrosa che il nostro circolo sta subendo aggrappandosi a cosa? Ad uno spot che Jannik Sinner ha girato, proprio ad Ospedaletti, qualche mese fa. Ci teniamo a chiarire che per quello spot l’Amministrazione e l’attuale gestione non hanno alcun merito, il merito è infatti tutto della splendida cornice che ospita il nostro circolo. E no, a noi che il circolo lo abbiamo vissuto negli anni, non basterà un semplice spot a cancellare o a far dimenticare quello che sta succedendo. E ci batteremo affinchè questo non sia l’ennesimo episodio di fumo negli occhi ai cittadini".