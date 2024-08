"Concert Jouet”: venerdì in Anfiteatro San Costanzo a Sanremo concerto comico di Paola Lombardo e Paola Torsi

Venerdì 23 agosto (alle ore 21.00) in Anfiteatro San Costanzo ecco “Concert Jouet” (in italiano, concerto giocattolo), un concerto comico, un'esibizione musicale esilarante capace di far scaturire un'escalation di risate e buonumore, adatta a tutti, grandi e piccoli.

Protagoniste sono Paola Lombardo alla voce e Paola Torsi al violoncello. La regia è di Lusiella Tamietto, attrice comica e cofondatrice delle Sorelle Suburbe e direttrice artistica del Cirko Vertigo.

Coinvolgente e divertente per tutti i pubblici, “Concert jouet” è lo sguardo su un mondo dei personaggi clowneschi che riescono a recuperare situazioni precarie attraverso la loro attitudine e capacità improvvisativa. Durante un’esibizione che da subito si manifesta anomala, appariranno d’improvviso incidenti, imbarazzi e stramberie musicali variamente assortite, che costruiranno una performances sopra le righe, vivace e senza freni. Uno spettacolo che da anni viaggia per tutta la penisola, partecipando ad importanti festival e rassegne.

Selezionato al ToFringe festival del 2017, ha vinto nel gennaio 2018 il premio del pubblico del Teatro de L’inutile di Padova, premio sovvenzionato dalla Cassa di Risparmio del Veneto.

“Concert Jouet” è un bizzarro metissage adatto a tutta la famiglia, 60 minuti di festa, sorpresa e divertimento assicurato.

Lo spettacolo, a ingresso gratuito, è organizzato da Associazione Pigna Mon Amour e CMC/Nidodiragno Produzioni e sostenuto dal contributo economico del Comune di Sanremo – Assessorato al Turismo, Sport e Manifestazioni (di concerto con l'Assessorato alla Cultura).