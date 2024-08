Sanremo e la lotta contro l'inciviltà: fontane e fioriere diventano cestini improvvisati per i rifiuti (Foto)

La città di Sanremo si trova a fare i conti con un problema crescente di inciviltà. Negli ultimi giorni, nonostante le azioni messe in campo dal Comune, diversi cittadini hanno segnalato la presenza di rifiuti abbandonati in vari punti del centro, tra cui le fontane e le fioriere. Particolarmente colpita è stata la zona di corso Garibaldi, nei pressi del Palafiori, dove le fioriere che dovrebbero accogliere piante e fiori si sono trasformate in veri e propri cestini improvvisati per l'immondizia.

Come detto, la situazione è aggravata dalla presenza di rifiuti anche all'interno delle fontane, luoghi che dovrebbero essere simboli di bellezza e ordine, ma che invece stanno diventando il ricettacolo di oggetti di ogni tipo. Carte, bottiglie, plastica e altri rifiuti hanno deturpato queste aree, creando disagi non solo visivi ma anche igienici.

I residenti e i commercianti della zona hanno espresso il loro disappunto per questa situazione, che non solo danneggia l’immagine della città, ma richiede interventi costanti da parte degli addetti alla pulizia urbana. La raccolta differenziata e la sensibilizzazione dell'amministrazione e dei cittadini sembrano, ad oggi, non essere sufficienti per contrastare l’abbandono indiscriminato dei rifiuti.