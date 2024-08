Confesercenti incontra il nuovo sindaco di San Lorenzo al Mare Enzo Mazzarese.

"Un primo incontro di cortesia istituzionale e di presentazione delle attività della nostra Associazione di categoria , un’occasione per mettere sotto la lente le ricadute sul piano del turismo e dello sviluppo complessivo della Valle San Lorenzo, delle enormi potenzialità di un territorio che dalla costa mediterranea si estende nell’entroterra , di un bellissimo borgo al centro della famosa Ciclabile “Riviera dei Fiori “, facilmente accessibile e con molto servizi a disposizione dei turist"i.



"Oltre alle attività Outdoor a terra , abbiamo voluto accentuare il profilo della sostenibilità ambientale e della potenzialità, da espandere , del nostro “ Oro Blu” e del brand Confesercenti "Mare 365". Dobbiamo , insieme, pensare a nuove idee e progetti per valorizzare la nostra risorsa economica e sociale fondamentale . Per crescere, secondo Confesercenti , questo settore deve puntare sulla differenziazione dell’offerta e sulla destagionalizzazione.

Per superare le criticità, è necessario un intervento integrato da parte delle istituzioni, del mondo imprenditoriale e della società civile, con il fine di costruire una visione d’insieme delle opportunità offerte dal mare . Parlare di mare e turismo, quindi, significa parlare di un asset importante che si interseca ad altri asset che vanno dalla rilevanza del patrimonio artistico a quello dell’ambiente in generale, ma anche dal punto di vista delle criticità, a partire dalle infrastrutture materiali e la tutela ambientale. Parlare di mare e turismo è l’occasione per ricordare una delle eccellenze della nostra provincia, il porto turistico“ Marina di San Lorenzo “ un vero hub di servizi turistici, a due passi dal centro storico , con un importante hotel , che deve essere ancora più integrato con le nostre attività economiche".

“Totale disponibilità - conclude Scibilia Sergio segretario provinciale- di Confesercenti a collaborare con le diverse amministrazioni, per una costante crescita turistica della Valle San Lorenzo, con la forza determinante dell’unione e della rete esistente , offrendo un pacchetto turistico variegato e di alta qualità. Abbiamo apprezzato quindi la disponibilità e la competenza del sindaco Mazzarese, in attesa di ulteriori incontri di lavoro.”